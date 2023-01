Ano do Coelho “encolhido”

Dia 22 de janeiro teve início o ano novo chinês, o ano do coelho (um dos 12 animais do zodíaco chinês), símbolo de energia e destreza.



Ora, destreza é crucial para o Presidente Xi Jinping - que certamente será reeleito para um terceiro mandato pela Assembleia Nacional Popular, em março – conseguir recuperar a economia chinesa num contexto marcado pelo aumento significativo de mortos e infectados por Covid-19 na China, a guerra na Ucrânia, a estagnação da economia mundial e o agravamento das tensões de Pequim com os países do “Ocidente alargado”, principais parceiros económicos e comerciais da China.









