A capitulação da Arménia (aliada da Rússia) perante o Azerbaijão (apoiado pela Turquia), permitindo a restauração da soberania azeri sobre a região separatista e disputada do Nagorno-Karabakh depois de mais de 30 anos de conflito, assinala o declínio da influência russa no espaço pós-soviético. A Arménia é membro da União Económica Eurasiática e da Organização do Tratado de Segurança Coletiva lideradas por Moscovo, existindo ainda uma base militar russa na Arménia, em Gyumry.









