N a abertura do 14.º Comité Nacional da Conferência Consultiva Política Popular Chinesa e da 14.ª Assembleia Nacional Popular (ou Congresso Nacional do Povo), respetivamente, em 4 e 5 de março, o regime chinês anunciou dois marcos particularmente relevantes para 2023: o objetivo do PIB chinês crescer 5%, pelo menos, e o aumento de 7,2% do orçamento de defesa.









Ver comentários