A segunda Cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE), dia 1 de junho, foi significativa pelo local onde ocorreu, por expressar uma Europa que exclui a Rússia (e a Bielorrússia) e pela ausência do Presidente da Turquia. Esta Cimeira teve lugar a 20 km da fronteira com a Ucrânia, em Bulboaca, na Moldova, país ex-soviético a quem a UE concedeu estatuto oficial de “candidato” junto com a Ucrânia, em junho de 2022, e que tem eleições no próximo ano.









