Degelo EUA-China

Embora não confirmado oficialmente, no dia 18 de junho o Secretário de Estado dos EUA deverá ir a Pequim, depois do mesmo A. Blinken ter cancelado essa ida em fevereiro passado devido ao episódio do “balão espião” chinês.



Será o membro do Governo Americano de mais alto nível a visitar a China desde 2018, menos de um mês depois de o Presidente Biden ter dito esperar alcançar um “degelo” nas relações EUA-China e na sequência de uma intensa atividade diplomática bilateral nas últimas semanas: a RPChina passou a ter novamente Embaixador em Washington, após um interregno de meio ano;









Ver comentários