Dia 13 de janeiro haverá eleições Presidenciais e Legislativas em Taiwan, país com 24 milhões de habitantes e reconhecido apenas por 12 dos 193 Estados-membros da ONU. Estas eleições são importantes para o mundo porque a “questão de Taiwan” é a mais espinhosa entre a RP China e os EUA - podendo uma crise agravada perturbar gravemente a economia mundial ou mesmo levar à guerra entre as duas superpotências – e também porque Taiwan é o maior produtor de semicondutores/chips (cruciais para tudo o que tem tecnologia), representando 60% do total mundial e 90% dos mais avançados.









