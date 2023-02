O périplo pela Europa do presidente Zelensky teve o simbolismo de ser apenas a sua segunda saída da Ucrânia desde a invasão russa (só tinha ido aos EUA, em dezembro) e o significado estratégico de ter como primeiras paragens Londres e Paris, capitais dos dois únicos países Europa-NATO militarmente nucleares e Membros-Permanentes do Conselho de Segurança da ONU - antes de ir a Bruxelas para uma espécie de ‘parte 2’ da Cimeira UE-Ucrânia que se realizara na semana anterior, em Kiev, e de parar ainda na vizinha Polónia no regresso da Ucrânia.









