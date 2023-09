No dia 28 de agosto, Pequim publicou um novo “mapa padrão” da China que, além de incluir na soberania chinesa territórios há muito disputados com países vizinhos, reclama novas áreas à Índia e ao Nepal, expande o domínio chinês no Mar do Sul da China e em torno de Taiwan, e assume até como chinesa toda a ilha Bolshoi Ussuriysky que tinha sido repartida por acordo com a Rússia.









