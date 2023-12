No contexto da guerra Hamas-Israel, os Houthis do Iémen têm atacado navios comerciais, colocando em risco a navegação entre o Mar Vermelho e o Oceano Índico através do estreito de Bab el-Mandeb por onde transitam mais de seis milhões de barris de petróleo por dia e 30% do tráfego mundial de porta-contentores, e cuja passagem demora menos nove dias do que dar a volta a África e o transporte é 20% mais barato.









