A visita de quatro dias do Presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, à Rússia, iniciada com uma Cimeira com o Presidente Putin, dia 13 de setembro, marca uma nova era para as relações entre os dois países, o balanceamento Moscovo-Pequim-Pyongyang, a competição entre os triângulos Rússia-China-Coreia do Norte vs EUA-Japão-Coreia do Sul, e ainda para as conexões quer entre a guerra na Ucrânia e a conflitualidade na Península Coreana quer entre a segurança na Europa e na Ásia-Pacífico.









