A Rússia e a China estabeleceram um novo acordo, no dia 25 de abril, para promover a cooperação mútua no Ártico. Há muito que Moscovo considera o Oceano Ártico como seu “quintal”, reivindicando a extensão da plataforma continental russa e direitos sobre os recursos marinhos, construindo na região dezenas de postos militares e promovendo uma “Rota do Ártico” que pretende controlar.









