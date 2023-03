Por estes dias, a Presidente e o ex-Presidente de Taiwan vão, respetivamente, aos EUA e à RPChina. A Presidente Tsai Ing-wen vai passar por Nova Iorque dia 30 de março e estará em Los Angeles dia 5 de abril, a caminho e no regresso de uma visita à América Central, encontrando-se com o Speaker da Câmara dos Representantes e líder do Partido Republicano, Kevin McCarthy.









