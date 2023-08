No passado dia 26 de julho, o Níger tornou-se o quinto e mais recente país da África Ocidental - depois do Mali, da Guiné, do Burkina Faso e do Chade -, todos antigas colónias francesas, cujo governo foi derrubado por militares golpistas desde 2020. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO, com 15 países-membros) fez um ultimato aos golpistas, aplicou sanções, ativou a sua Força de Reserva e ameaça uma intervenção militar para restaurar a ordem constitucional e repor o democraticamente eleito presidente Mohamed Bazoum;









