A trégua entre Israel e o Hamas não significa vitória de um e derrota do outro: ambos obtêm a libertação de alguns dos seus, descansam e reorganizam as respetivas forças, redefinem estratégias e procuram melhorar a sua imagem. Mas a trégua é entre um Estado e um grupo terrorista, pelo que os riscos são todos de Israel, com um governo cada vez mais dividido e contestado, e pressionado internamente pela libertação de todos os reféns e eliminação da ameaça em Gaza e externamente pelo respeito do direito internacional e por um cessar-fogo definitivo.









