No dia 31 de março a Rússia adotou um novo Conceito de Política Externa, dia 1 de abril iniciou a Presidência mensal rotativa do Conselho de Segurança da ONU e dia 2 de abril celebrou o “dia da Unidade” com a Bielorrússia. O novo Conceito revê o anterior documento de 2016, repetindo formulações russas dos últimos anos: o objetivo de promover um “mundo multipolar” numa “Era de mudanças revolucionárias”, o retrato dos EUA como “organizador e executor da politica anti-russa do Ocidente coletivo” e a alegação de que a China e a Índia partilham a visão da Rússia sobre a “futura ordem mundial”.









