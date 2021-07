É festa, queridos!

Já uma mulher não pode estar num barco, rodeada de miúdos giros - com um ar ‘mitra’ é certo, mas essa é a cara dos betos influenciadores do Instagram - e é logo alvo de não sei quantas bocas porque… está a curtir os mitras em vez do namorado.Foi o que aconteceu a Kelly Bailey, provavelmente a miúda mais gira e com bom ar da TV, que decidiu publicar umas ‘stories’ de uma festança nas Baleares. Coisa simples: barco, copos, música , miúdos cheios de dinheiro para aproveitar o que a vida (sem covid) tem para dar. Pronto: o namorado não aparecia. E qual é o problema? E a miúda estava feliz, tanto melhor. É verão, bolas!