Verão das litrosas

Eu, se fosse mãe de um adolescente criava uma espécie de open house em casa, com testes Covid à descrição e as bebidas no mesmo regime. E porquê? Porque é melhor ter um filho a embebedar se em casa com os amigos, do que passar vergonhas por aí, sem ter para onde ir num verão onde tudo é proibido. Convenhamos: os miúdos estão ainda mais cansados do que nós.Como cereja no topo do bolo, após quase dois anos sem namorar, sem trocar saliva com novos amigos e/ou amigas, agora encerram a noite nos meses quentes. E o que fazem os miúdos? Não, não vão para cada dormir porque obviamente sofrem de insónia. Vão estragar-se para um sítio qualquer e preocupar-nos. Ou abrimos as casas com os testes para não dar asneira, ou estamos tramados.