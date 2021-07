Força de viver

É bom que se preparem os lenços porque a noite vai ser de emoções. Pelo menos para aqueles que puderem estar no Casino Estoril para assistir ao momento tão aguardado: o regresso de Tony Carreira aos palcos. Sete meses depois do acidente fatal que lhe roubou a filha, um mês após ser socorrido no hospital no seguimento de um ataque cardíaco, Tony mostra que está aqui, está vivo, está bem, está a superar (na medida do que é possível) e vai cumprir o maior desejo da filha: continuar a cantar. Se há espetáculos marcantes, daqueles a que vale a pena assistir porque têm um significado muito particular, este é, definitivamente, um deles. Por isso, quero aqui mandar uma mensagem em meu nome e de todos aqueles que não poderão ver Tony ao vivo neste momento mas que estão com ele no coração: muita força. E um beijo.