Andamos enganados?

Em pleno agosto, com praias cheias de gente, restaurantes sem lugares nas esplanadas (e interior, tantas são as reservas), sede de vida por parte de um Planeta inteiro farto de estar confinado mas consciente da permanência do vírus, eis que o virologista Pedro Simas (sobejamente conhecido pelas suas muitas intervenções televisivas ao longo deste último ano e meio de luta anti-Covid) dá uma entrevista à FLASH! sobre o ainda uso de máscaras."Está na altura de começar a tirar", diz. E vai mais longe, alertando: "Com o uso da máscara interrompemos o ciclo natural dos outros vírus respiratórios. Isto significa que a imunidade para estes vírus baixou."Ou seja, estamos mais protegidos do coronavírus, menos de outros? Significa então que virámos ‘florezinhas de estufa’, ou que andamos demasiado preocupados? Interrogações sobre as quais precisamos de respostas.