Um destes dias a vida sentimental de Hulk - o jogador que os portugueses ainda recordam pelos feitos no FC Porto - arrisca-se a ser mais palpitante do que a de craque do desporto-rei.É que, convenhamos, as relações de Hulk e o que das mesmas sabemos através das redes sociais dão uma novela - daquelas a atirar para a sitcom, tipo ‘Festa é Festa’.