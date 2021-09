Atenção internautas, apaixonados pelas redes sociais, opinadores sobre a vida alheia nas redes sociais!Meus amigos, pensem lá comigo: a miúda Margarida Corceiro não merece as vossas críticas. Primeiro, porque, lá está, é apenas uma miúda encantada com a nova vida ao lado do seus príncipe encantado João Félix.