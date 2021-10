Chama-se Sofia Baltar e, provavelmente, o leitor nunca ouviu o seu nome. Até há poucos dias. A atriz decidiu agora remexer no passado, ainda por cima com uma história que envolve alguém que já morreu. Diz Sofia ter sido a última namorada "secreta" de Angélico Vieira.Diz ainda que era com ela que o cantor se ia encontrar na noite do acidente fatídico.