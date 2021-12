Eis que nos últimos dias do ano, a TVI anuncia aquilo que há muito se esperava: Cristina Ferreira vai mesmo apresentar o ‘Big Brother Famosos’. Ao contrário do que possa parecer, a opção é arriscada - não para a estação mas para a própria diretora de Programas. Ao (mais do que decidir, como diretora de Entretenimento) aceitar dar a cara pelo mais famoso reality do Mundo, Cristina põe sobre si o peso dos resultados.