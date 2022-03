Ontem os tabloides ingleses começaram o dia com uma espécie de ‘pausa’ na guerra - ou seja, nas ‘parangonas’. E porquê? Por causa de mais um escândalo na Casa Real britânica, sinónimo de um novo desgosto para a matriarca-rainha, Isabel II. Protagonista da ‘maldade’: Harry, of course!Exilado por vontade própria e sem razão aparente para tal na América, a viver um amor polémico com Meghan Markle, o neto de Isabel II fez saber que não estará presente nas cerimónias em memória do falecido avô.