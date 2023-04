Quem nos dá um "olé" dá-nos tudo! Essa é que é essa e é indesmentível. Continuamos a adorar abrir a ‘Hola!’ e comentar as casas fantásticas que os nossos vizinhos têm e das quais abrem salões, comentamos a pose da dona Letizia e das meninas - que já são adolescentes - e, a última, andamos a delirar com uma espécie de romance vivido no mais absoluto sigilo, mas cheio de dicas nas redes sociais da nossa princesinha do Norte Maria Cerqueira Gomes com o matador de toiros bonitão Cayetano Rivera, ainda por cima oriundo de boas famílias.









Ver comentários