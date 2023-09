Ontem saiu à rua para contestar os preços da habitação o país que, no passado de séculos como no mais recente aprendeu que teria de fazer pela vida.



O país que criou Airbnb quando era preciso sair da crise e rentabilizar o que havia, nem que fosse a casa própria, que comprou tuk-tuk para mostrar as cidades à turistada e que explorou a mesma turistada até não poder mais "porque eles podem pagar".









