Bem sei que a posição alcançada por Portugal este ano não deixa grandes memórias aos fãs da Eurovisão. Ainda por cima porque a participação de Mimicat esteve envolta em polémicas de financiamentos, ajudas, etc., etc. Não é sobre isso que quero falar até porque um ano não são anos, em 2024 tudo será diferente e o que conta da presença portuguesa foi o fôlego e a garra incríveis com que Mimicat se apresentou, plena e fantástica, em palco.









