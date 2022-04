Era a foto mais esperada: a da menina recém-nascida. Ou melhor, a da família com a bebé que está bem, com saúde e muito amada após a tragédia que foi a perda do irmão gémeo.



Cristiano e Georgina fizeram questão de partilhar a mesma fotografia, ao mesmo tempo, nas suas redes sociais, mostrando-se já em casa, rodeados pelos filhos, incluindo a bebé.









Ver comentários