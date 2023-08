E que melhor série para ver (ou rever) nesta época do ano do que ‘The White Lotus’? A produção da HBO tem aquela magia que só as férias grandes - privilégio dos tempos de infância e adolescência - eram capazes de desencadear: cenários paradisíacos, príncipes encantados com pés de barro, mar, luxo, palácios, piscinas infinitas de cortar a respiração, tudo envolvido numa história que toque de thriller, à laia de Ágatha Christie (no que toca a glamour) dos tempos modernos.









