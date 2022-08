O caso Sanna Marin, a primeira-ministra da Finlândia que surgiu a dançar ‘que nem louca’ numa festa privada, merece parar e pensar no ‘papel’, mais do que das figuras de Estado, das figuras públicas e do que podem e/ou devem apresentar nas suas redes sociais e, mais, com que finalidade o fazem. António Costa, por exemplo, é um excelente exemplo de como usar as ‘redes’ para comunicar.









