Chama-se Paola Oliveira, é conhecida como diva das novelas da Globo, com um daqueles corpos de fazer parar o trânsito e influenciar milhares e mulheres desejosas por ser como ela e, de repente, Paola é símbolo de uma mudança. Namorou, engordou, deixou de viver obcecada com o peso e pelo que parece ou não parece bem e usou as redes sociais para mostrar que estava feliz e não precisa provar a ninguém que lá por ser magra era mais feliz.









