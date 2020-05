Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Ainda ninguém percebeu o que é aquilo a que chamam a ‘nova realidade’. Para já é ter de usar máscaras para regressar ao trabalho, ir ao pão, entrar no café. É voltar a casa e tomar banho e desinfetar tudo. A grande questão desta nova realidade é: e quando estivermos com os nossos? Quando voltarmos a fazer jantares em casa ou no restaurante, como vai ser? Fazemos o teste da febre para saber se somos ‘seguros’...