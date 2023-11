E de repente o mundo acordou de novo para David Beckham. Não que alguma vez tenha esquecido os feitos e a imagem pública do super craque do futebol britânico e internacional, e da sua família famosa. Mas ultimamente a adoração pelo casal Beck and Posh atingiu novos máximos. Basta percorrer as redes sociais, do Tik Tok ao Instagram para ver casais e mais casais, famosos e anónimos, a dançarem, como no documentário, o velhinho ‘Islands in the stream’, de Kenny Rogers e Dolly Parton.









