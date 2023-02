A “moda” não é de hoje. Começou quando - primeiro o Facebook, depois o Instagram - as redes sociais se tornaram território onde vale tudo: desde contar as alegrias, como carpir mágoas, fazer acusações, tratar mal os outros.



É a vida exposta, pelos próprios, sem pensar nas repercussões que essa sede de mostrar tudo - do foro público e privado - pode trazer, com o inevitável julgamento, tantas vezes violento em praça pública.









