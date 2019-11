A vida ao vivo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Vem aí o reality show - perdão, o documentário - da recuperação de Ângelo Rodrigues pós-drama hospitalar. A SIC apalavrou com o ator gravar o seu dia a dia, tratamentos e afins, com os depoimentos e confissões a que já nos habituou nas inúmeras "experiências sociais" que tem emitido e que fazem as delícias dos espectadores.Algo contra esse acompanhamento? Rigorosamente nada.< br />