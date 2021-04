O funeral do duque de Edimburgo, realizado em plena pandemia, obrigado a seguir as normas mínimas exigíveis num momento delicado como este, fica marcado não pela pompa, não pelas homenagens dos britânicos, numa mistura de respeito e receio pelo momento, mas por uma imagem tocante: William e Harry juntos de novo.



Quis o protocolo (desculpa oficial) que os irmãos ficassem afastados durante as exéquias fúnebres. Quis o coraç...