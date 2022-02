O mundo - literalmente, o mundo - parou para assistir ao resgate do pequeno Rayan, a criança marroquina que caiu num poço com uma altura de 10 andares e ali ficou cinco longos dias até ser salvo.As equipas, os esforços, não chegaram a tempo. A criança não se salvou. Ou seja, o milagre, o tão esperado milagre no qual o mundo inteiro acreditou ao longo de dias não aconteceu.