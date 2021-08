Em pleno agosto arriscamo-nos a já ter encontrado a figura de 2021. Há um novo herói neste ‘cantinho’ capaz do melhor e do pior com igual velocidade.Chama-se Gouveia e Melo, é vice-almirante (chamado pelo povo de “senhor almirante”) e tem o País a seus pés. Poucas palavras, muita ação. Não se lhe conhecem gabarolices de redes sociais e afins.