Cachalote como nós

Mais uma vez as redes sociais, e as imagens impressionantes que começaram por aparecer nas mesmas, retratando os momentos dramáticos de um cachalote, ferido, a caminho da praia, e dos esforços de dezenas de banhistas para o tentar manter o mar, alertaram para "o estado da Nação".



Alguém vai ter de me explicar muito bem explicado por que razão é preferível deixar um animal definhar num areal, onde só o espera a morte, em vez de usar todos os esforços possíveis para o devolver ao seu meio ambiente, à vida - mesmo que seja por pouco tempo.









