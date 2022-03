Para quem achava que o horário nobre das novelas andava muito "parado" desde que ‘Festa é Festa’, da TVI, se assumiu como líder incontestada, há novidades. A produção, que continua a somar temporadas, ao melhor estilo Malucos do Riso - ou, se preferirmos, Morangos com Açúcar dos crescidos e em versão sitcom - tem concorrente nova, a ver pela guerra que se reacendeu no pós-noticiários entre a TVI e SIC.