Era para ter sido um momento histórico em Espanha e para o futebol feminino mundial. E no fim das contas, a festa ficou estragada... por um homem. Ele e a sua atitude sobrepuseram-se à vitória das mulheres num desporto historicamente masculino e que, se pensarmos, assim continua a ser, já que, mesmo no papel do vilão, ganhou novo protagonista: Rubiales, o responsável da federação que beijou uma jogadora campeã.









