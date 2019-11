Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A esta hora (mas ainda não no momento em que escrevo) já é sabido se Jorge Jesus ganhou ou perdeu a Taça Libertadores e mudou aquela famosa frase "Deus é brasileiro" para "Deus é português...e está a a treinar um clube brasileiro com o nome de Jesus".Nesta peregrinação pelo Rio de Janeiro, Jorge Jesus conseguiu vários milagres: pôr jogadores cheios de manias de estrelas a correr e a cumprir as suas ordens,... < br />