Entre aplausos populares e a polémica do arquivamento do processo de corrupção, Juan Carlos chegou à Galiza para assistir às tradicionais regatas de Sanxenxo. Ou seja, o rei emérito voltou.



Mais débil, apoiado por uma bengala e pelos amigos que o ladeavam, Juan Carlos não conseguiu esconder a emoção do momento.









