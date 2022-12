Aconteceu no gigante TV Globo. Após uma pandemia que obrigou a parar totalmente a produção de ficção do gigante mundial das novelas - deixando, inclusivamente, uma produção [’Amor de Mãe’] a meio - eis que os tempos de esperança voltaram. ‘Pantanal’, novela de horário nobre estreada em 2021, provou que uma boa recuperação de um clássico, com a dose certa de sensualidade, de calma (para uma sociedade com os nervos em franja), de cenários de cortar a respiração e de interpretações fabulosas era capaz de captar o público como "antigamente".









