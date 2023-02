Ela já vale mais do que ele?

Vale a pena ficar atento ao fenómeno Georgina Rodríguez versus Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. Embora, no final, tudo acabe em milhões, a verdade, analisando bem, é que os dois estão em caminhos opostos: enquanto ela está num ascendente, ele encontra-se no oposto.



Que não haja mal-entendidos: Ronaldo é o rei do futebol, já ganhou o que havia a ganhar, está nas Arábias para somar ainda mais milhões, manter-se ativo, regressar em breve à Europa, no campeonato e no clube possível e onde não o aborreçam.









