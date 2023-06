Envelhecer é sabedoria, diria Carrie Bradshaw

Nos seus anos derradeiros, Rita Lee dizia que há duas formas das mulheres envelhecerem: ou se tornam "peruas" ["tias", em português de Portugal] ou se tornam feiticeiras. A maga do rock brasileiro, evidentemente, incluía-se na segunda categoria e nem precisava explicar porquê. Carrie Bradshaw, a personagem de O Sexo e a Cidade é uma mistura de feiticeira com "perua" e com alter-ego de qualquer mulher com 50 anos, cosmopolita, que viveu intensamente os anos 90, os 2000 e que atualmente não sabe o que anda aqui a fazer, o que se passa com os homens, com o mundo em geral, e se esta sociedade travestida nas redes sociais faz muito sentido.









Ver comentários