Num momento em que se ensinam as meninas a serem princesas e as adolescentes a usarem as redes sociais para mostrar roupa e maquilhagem, eis que duas polémicas disparam em simultâneo: o vestido sexy da assistente/apresentadora da RTP, Lenka, e o ‘fake video’ de uma ‘sósia’ de Margarida Corceiro, a ter sexo numa casa de banho.Mais do que discutir a veracidade ou a importância do vídeo e do vestido, o que conta nestas histó...