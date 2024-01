Pois é... Quem achava que o regresso de ‘Dança com as Estrelas’, com a dupla Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo na apresentação, ia ser ‘favas contadas’ para a TVI... enganou-se totalmente. Na competição direta com ‘A Máscara’ da SIC, ‘Dança’ levou um KO como não se imaginava, com mais de 100 mil telespectadores de diferença e a SIC a passar o patamar do milhão a ver o programa.









