N a sua edição de Natal, a TV Guia presenteou os leitores com uma história de uma das mais acarinhadas figuras da televisão: Fanny. ‘La Belle Portugaise’, como ficou conhecida desde a participação no reality show ‘Casa dos Segredos’, estava apaixonada. Por quem? Por um rapaz que se não passasse férias com Cristina Ferreira e se deixasse fotografar a seu lado não seria conhecido do público: Jorge Frade, um câmara do ‘Somos Portugal’.









