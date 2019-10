Experiências sociais

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Depois dos reality shows ‘Casados à Primeira Vista’ e ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’, Daniel Oliveira inventou uma nova "experiência social"- como gosta de chamar ao formato.Isolou a frase ‘O que dizem os teus olhos’, carimbo do seu ‘Alta Definição’ e trouxe os encontros de famílias desavindas, típicos das tardes dos canais generalistas ou do ‘Separados pela Vida’ da CMTV, para ... < br />